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المبعوث الأميركي إلى سوريا: بيان الرئاسة السورية قوي لكن يجب اتخاذ إجراءات لإنهاء العنف

Lebanon 24
16-07-2025 | 09:13
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