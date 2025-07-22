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مجلس الأمن يقر مشروع قرار حول "ترسيخ السلم والأمن الدوليين وحل النزاعات سلميا"

Lebanon 24
22-07-2025 | 10:08
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