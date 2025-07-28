Advertisement

أخبار عاجلة

سموتريتش: إدخال المساعدات لغزة خطوة استراتيجية جيدة بهدف القضاء على حماس

Lebanon 24
28-07-2025 | 01:56
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس التركي: هدفنا وقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة وإدخال المساعدات
lebanon 24
28/07/2025 12:52:00 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: نتمسك بهدف القضاء على قدرات حماس العسكرية والحكومية
lebanon 24
28/07/2025 12:52:00 Lebanon 24 Lebanon 24
سموتريتش: نتنياهو والمجلس الوزاري الأمني المصغر في إسرائيل صادقا أمس على قرار خاطئ بشأن إدخال مساعدات إلى قطاع غزة لتصل أيضا إلى حماس
lebanon 24
28/07/2025 12:52:00 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: وقف المساعدات لغزة حتى تقديم الجيش لخطة تمنع حماس من السيطرة عليها
lebanon 24
28/07/2025 12:52:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:43 | 2025-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:32 | 2025-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:22 | 2025-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:13 | 2025-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:08 | 2025-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:43 | 2025-07-28
05:32 | 2025-07-28
05:22 | 2025-07-28
05:13 | 2025-07-28
05:08 | 2025-07-28
05:07 | 2025-07-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24