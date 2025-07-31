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وزيرة الخارجية الفلسطينية لـ"اندبندنت عربية": ركب الدولة الفلسطينية انطلق ومن أراد اللحاق به فعليه الاعتراف بدولتنا

Lebanon 24
31-07-2025 | 07:51
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