Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية الأميركية: فرضنا عقوبات تمنع منح التأشيرات لأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية ومسؤولي السلطة الفلسطينية

Lebanon 24
31-07-2025 | 10:36
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الأميركية: منع منح تأشيرات لأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية ومسؤولي السلطة
lebanon 24
31/07/2025 20:23:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة الفلسطينية للعربية: منظمة التحرير هي ممثلة الشعب الفلسطيني
lebanon 24
31/07/2025 20:23:39 Lebanon 24 Lebanon 24
"منظمة التحرير"طلبت التمهُّل في جمع السلاح من المخيمات الفلسطينية
lebanon 24
31/07/2025 20:23:39 Lebanon 24 Lebanon 24
أ ف ب: واشنطن تصدر عقوبات على السلطة الفلسطينية
lebanon 24
31/07/2025 20:23:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
13:17 | 2025-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:16 | 2025-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:16 | 2025-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:15 | 2025-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:59 | 2025-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:17 | 2025-07-31
13:16 | 2025-07-31
13:16 | 2025-07-31
13:15 | 2025-07-31
12:59 | 2025-07-31
12:58 | 2025-07-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24