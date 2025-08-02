Advertisement

أخبار عاجلة

صحة غزة: ندعو الجهات المعنية والمواطنين لحماية شاحنات المساعدات الطبية وعدم التعرض لها

Lebanon 24
02-08-2025 | 01:32
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
صحة غزة: نوجه نداء عاجلا ونطالب الجهات المعنية بالضغط على الاحتلال لإدخال المساعدات
lebanon 24
02/08/2025 11:04:32 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة بغزة: نجدد النداء العاجل للجهات المعنية بالتدخل الفوري لحماية المؤسسات الصحية في القطاع
lebanon 24
02/08/2025 11:04:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الطاشناق: نطالب الجهات المعنية بإعادة النظر في سياساتها وفق أسس عادلة وشفافة
lebanon 24
02/08/2025 11:04:32 Lebanon 24 Lebanon 24
هاني بحث مع الجهات المعنية سبل تنظيم وتطوير قطاع النحل في لبنان
lebanon 24
02/08/2025 11:04:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
03:54 | 2025-08-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:08 | 2025-08-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:06 | 2025-08-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:01 | 2025-08-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:38 | 2025-08-02 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:54 | 2025-08-02
02:08 | 2025-08-02
02:06 | 2025-08-02
02:01 | 2025-08-02
01:38 | 2025-08-02
01:30 | 2025-08-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24