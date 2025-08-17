28
أخبار عاجلة
قائد الأمن الداخلي في درعا: سنتعامل بكل حزم مع أي محاولات لزعزعة الاستقرار
Lebanon 24
17-08-2025
|
14:42
مواضيع ذات صلة
مصادر أمنية للعربية: أي تجمع يعرض السلم والأمن الداخلي للخطر سنتعامل معه بالقانون
Lebanon 24
18/08/2025 01:17:09
Lebanon 24
مصادر أمنية للعربية: أي تجمع يعرض السلم والأمن الداخلي للخطر سنتعامل معه بالقانون
18/08/2025 01:17:09
18/08/2025 01:17:09
Lebanon 24
Lebanon 24
قائد الأمن الداخلي في محافظة درعا: وحدات من قوى الأمن الداخلي في درعا بدأت التحرك تجاه السويداء
Lebanon 24
18/08/2025 01:17:09
Lebanon 24
قائد الأمن الداخلي في محافظة درعا: وحدات من قوى الأمن الداخلي في درعا بدأت التحرك تجاه السويداء
18/08/2025 01:17:09
18/08/2025 01:17:09
Lebanon 24
Lebanon 24
قائد الأمن الداخلي في السويداء: أعدنا انتشار الجيش خارج المدينة ونتحمل المسؤولية عن أي تجاوزات وقعت
Lebanon 24
18/08/2025 01:17:09
Lebanon 24
قائد الأمن الداخلي في السويداء: أعدنا انتشار الجيش خارج المدينة ونتحمل المسؤولية عن أي تجاوزات وقعت
18/08/2025 01:17:09
18/08/2025 01:17:09
Lebanon 24
Lebanon 24
قائد قوى الأمن الداخلي في درعا: نفذنا انتشارًا أمنيًّا على الحدود الإدارية الفاصلة بين درعا والسويداء بعد الاشتباكات الأخيرة
Lebanon 24
18/08/2025 01:17:09
Lebanon 24
قائد قوى الأمن الداخلي في درعا: نفذنا انتشارًا أمنيًّا على الحدود الإدارية الفاصلة بين درعا والسويداء بعد الاشتباكات الأخيرة
18/08/2025 01:17:09
18/08/2025 01:17:09
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
العقود الآجلة للخام الأميركي تنخفض 32 سنتاً إلى 62.48 دولاراً للبرميل عند الافتتاح عقب قمة ألاسكا
Lebanon 24
18:14 | 2025-08-17
Lebanon 24
العقود الآجلة للخام الأميركي تنخفض 32 سنتاً إلى 62.48 دولاراً للبرميل عند الافتتاح عقب قمة ألاسكا
18:14 | 2025-08-17
17/08/2025 06:14:56
Lebanon 24
Lebanon 24
قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية من الحاجز الشمالي
Lebanon 24
قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية من الحاجز الشمالي
18:10 | 2025-08-17
17/08/2025 06:10:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"رويترز": روسيا وافقت على تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا لكنها تقول إنها بحاجة إلى مثل هذه الضمانات أيضاً
Lebanon 24
18:06 | 2025-08-17
Lebanon 24
"رويترز": روسيا وافقت على تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا لكنها تقول إنها بحاجة إلى مثل هذه الضمانات أيضاً
18:06 | 2025-08-17
17/08/2025 06:06:37
Lebanon 24
Lebanon 24
قوات الاحتلال تقتحم بلدة عنبتا شرق طولكرم
Lebanon 24
قوات الاحتلال تقتحم بلدة عنبتا شرق طولكرم
17:53 | 2025-08-17
17/08/2025 05:53:21
Lebanon 24
Lebanon 24
قصف مدفعي يستهدف جنوب حي الصبرة جنوب مدينة غزة
Lebanon 24
قصف مدفعي يستهدف جنوب حي الصبرة جنوب مدينة غزة
17:26 | 2025-08-17
17/08/2025 05:26:29
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
بعد 8 سنوات.. سلسلة جديدة للرتب والرواتب فهل ستُنصف موظفي القطاع العام؟
Lebanon 24
06:00 | 2025-08-17
Lebanon 24
بعد 8 سنوات.. سلسلة جديدة للرتب والرواتب فهل ستُنصف موظفي القطاع العام؟
06:00 | 2025-08-17
17/08/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رحيل مؤسس فينيسيا: قصة مهاجر لبناني حوّل الضيافة إلى فنّ
Lebanon 24
رحيل مؤسس فينيسيا: قصة مهاجر لبناني حوّل الضيافة إلى فنّ
09:30 | 2025-08-17
17/08/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين أعلنته ممثلة معروفة: إلى ان ألقاك يا ملاكنا الجميل
Lebanon 24
خبر حزين أعلنته ممثلة معروفة: إلى ان ألقاك يا ملاكنا الجميل
06:18 | 2025-08-17
17/08/2025 06:18:48
Lebanon 24
Lebanon 24
هجوم كبير... هذا ما يُخطّط له الجيش السوريّ
Lebanon 24
هجوم كبير... هذا ما يُخطّط له الجيش السوريّ
08:00 | 2025-08-17
17/08/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... حادث سير مروّع بين 7 سيارات
Lebanon 24
بالصور... حادث سير مروّع بين 7 سيارات
07:27 | 2025-08-17
17/08/2025 07:27:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في أخبار عاجلة
18:14 | 2025-08-17
العقود الآجلة للخام الأميركي تنخفض 32 سنتاً إلى 62.48 دولاراً للبرميل عند الافتتاح عقب قمة ألاسكا
18:10 | 2025-08-17
قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية من الحاجز الشمالي
18:06 | 2025-08-17
"رويترز": روسيا وافقت على تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا لكنها تقول إنها بحاجة إلى مثل هذه الضمانات أيضاً
17:53 | 2025-08-17
قوات الاحتلال تقتحم بلدة عنبتا شرق طولكرم
17:26 | 2025-08-17
قصف مدفعي يستهدف جنوب حي الصبرة جنوب مدينة غزة
17:15 | 2025-08-17
اللواء رحيم صفوي: الولايات المتحدة وإسرائيل تعتقدان أن السلام يجب أن يصنع عبر القوة وإيران بدورها يجب أن تكون قوية
فيديو
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
18/08/2025 01:17:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
03:31 | 2025-08-14
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
18/08/2025 01:17:09
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
23:54 | 2025-08-13
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
18/08/2025 01:17:09
Lebanon 24
Lebanon 24
