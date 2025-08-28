30
o
بيروت
32
o
طرابلس
30
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
30
o
زحلة
31
o
بعلبك
25
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
مصدر أمني لـ"الحدث": "فتح" سلمت أسلحة للجيش في مخيم الرشيدية
Lebanon 24
28-08-2025
|
02:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": حركة "فتح" أنهت عملية تسليم السلاح في مخيمات الرشيدية والبص وبرج الشمالي في صور
Lebanon 24
"لبنان 24": حركة "فتح" أنهت عملية تسليم السلاح في مخيمات الرشيدية والبص وبرج الشمالي في صور
28/08/2025 12:09:05
28/08/2025 12:09:05
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": الجيش تسلم في مخيم الرشيدية شحنة ضخمة مؤلفة من سلاح ثقيل من بينها صواريخ غراد
Lebanon 24
"لبنان 24": الجيش تسلم في مخيم الرشيدية شحنة ضخمة مؤلفة من سلاح ثقيل من بينها صواريخ غراد
28/08/2025 12:09:05
28/08/2025 12:09:05
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": اطلاق نار في الهواء من بعض العناصر الرافضة لتسليم السلاح في مخيم الرشيدية في صور
Lebanon 24
"لبنان 24": اطلاق نار في الهواء من بعض العناصر الرافضة لتسليم السلاح في مخيم الرشيدية في صور
28/08/2025 12:09:05
28/08/2025 12:09:05
Lebanon 24
Lebanon 24
"سلاح المخيمات" يسرّع التشكيلات داخل "فتح" في لبنان
Lebanon 24
"سلاح المخيمات" يسرّع التشكيلات داخل "فتح" في لبنان
28/08/2025 12:09:05
28/08/2025 12:09:05
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
وكالة إرنا: أوروبا ماضية بـ "مغامرة" تفعيل آلية "سناب باك" ضد إيران
Lebanon 24
وكالة إرنا: أوروبا ماضية بـ "مغامرة" تفعيل آلية "سناب باك" ضد إيران
05:07 | 2025-08-28
28/08/2025 05:07:15
Lebanon 24
Lebanon 24
زيلنسكي: مقتل 14 شخصا في الهجوم الروسي على كييف بينهم 3 أطفال وتضرر منشآت بينها مبنى وفد الاتحاد الأوروبي
Lebanon 24
زيلنسكي: مقتل 14 شخصا في الهجوم الروسي على كييف بينهم 3 أطفال وتضرر منشآت بينها مبنى وفد الاتحاد الأوروبي
05:03 | 2025-08-28
28/08/2025 05:03:53
Lebanon 24
Lebanon 24
سفير إيران في إيطاليا: المفاوضات مع أوروبا لم تفض لنتيجة ملموسة بسبب عدم استعدادها الجاد للحوار والتفاوض
Lebanon 24
سفير إيران في إيطاليا: المفاوضات مع أوروبا لم تفض لنتيجة ملموسة بسبب عدم استعدادها الجاد للحوار والتفاوض
04:41 | 2025-08-28
28/08/2025 04:41:31
Lebanon 24
Lebanon 24
العربية: هولندا والسويد تطالبان الاتحاد باتخاذ عقوبات ضد وزراء إسرائيليين
Lebanon 24
العربية: هولندا والسويد تطالبان الاتحاد باتخاذ عقوبات ضد وزراء إسرائيليين
04:40 | 2025-08-28
28/08/2025 04:40:04
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الصحة في غزة: وفاة 4 أشخاص بالتجويع وانعدام الغذاء بينهم طفلان خلال 24 ساعة
Lebanon 24
وزارة الصحة في غزة: وفاة 4 أشخاص بالتجويع وانعدام الغذاء بينهم طفلان خلال 24 ساعة
04:27 | 2025-08-28
28/08/2025 04:27:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حادثة مروّعة... وطوق أمنيّ في برج حمود
Lebanon 24
حادثة مروّعة... وطوق أمنيّ في برج حمود
08:01 | 2025-08-27
27/08/2025 08:01:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"الثنائي" يتحضر.. "تحركات شعبية" في هذا الموعد
Lebanon 24
"الثنائي" يتحضر.. "تحركات شعبية" في هذا الموعد
14:00 | 2025-08-27
27/08/2025 02:00:17
Lebanon 24
Lebanon 24
المبلغ بالمليارات... إليكم هويّة الفائزة بجائزة "اللوتو" الأولى
Lebanon 24
المبلغ بالمليارات... إليكم هويّة الفائزة بجائزة "اللوتو" الأولى
08:17 | 2025-08-27
27/08/2025 08:17:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانيّة تُرزق بطفلها الأوّل... هذا جنسه وإسمه (صور)
Lebanon 24
ممثلة لبنانيّة تُرزق بطفلها الأوّل... هذا جنسه وإسمه (صور)
05:24 | 2025-08-27
27/08/2025 05:24:15
Lebanon 24
Lebanon 24
تدبير عاجل يتعلّق بحماية النواب... هذا ما تقرّر
Lebanon 24
تدبير عاجل يتعلّق بحماية النواب... هذا ما تقرّر
08:50 | 2025-08-27
27/08/2025 08:50:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
05:07 | 2025-08-28
وكالة إرنا: أوروبا ماضية بـ "مغامرة" تفعيل آلية "سناب باك" ضد إيران
05:03 | 2025-08-28
زيلنسكي: مقتل 14 شخصا في الهجوم الروسي على كييف بينهم 3 أطفال وتضرر منشآت بينها مبنى وفد الاتحاد الأوروبي
04:41 | 2025-08-28
سفير إيران في إيطاليا: المفاوضات مع أوروبا لم تفض لنتيجة ملموسة بسبب عدم استعدادها الجاد للحوار والتفاوض
04:40 | 2025-08-28
العربية: هولندا والسويد تطالبان الاتحاد باتخاذ عقوبات ضد وزراء إسرائيليين
04:27 | 2025-08-28
وزارة الصحة في غزة: وفاة 4 أشخاص بالتجويع وانعدام الغذاء بينهم طفلان خلال 24 ساعة
04:04 | 2025-08-28
الرئاسة الفلسطينية: تسليم الدفعة الثانية من سلاح المخيمات في لبنان
فيديو
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
28/08/2025 12:09:05
Lebanon 24
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
03:31 | 2025-08-23
28/08/2025 12:09:05
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
28/08/2025 12:09:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24