وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل عنصر من حزب الله بغارة استهدفته في النبطية جنوبي لبنان كان أصيب في هجوم أجهزة "البيجر" قبل عام

Lebanon 24
29-08-2025 | 07:44
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية: مقتل عنصر من "حزب الله" بغارة إسرائيلية على قضاء صور في جنوب لبنان
lebanon 24
29/08/2025 17:07:53 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: مقتل العنصر في حزب الله حسام غراب في غارة استهدفت سيارته في البقاع
lebanon 24
29/08/2025 17:07:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: استهداف عنصر من حزب الله بغارة على عيتا الشعب
lebanon 24
29/08/2025 17:07:53 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: غارات تستهدف مواقع عسكرية لحزب الله في شرقي لبنان
lebanon 24
29/08/2025 17:07:53 Lebanon 24 Lebanon 24
