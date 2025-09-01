27
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
24
o
النبطية
26
o
زحلة
27
o
بعلبك
25
o
بشري
27
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
أخبار عاجلة
القناة 12 الإسرائيلية: أنباء عن إطلاق عدة طائرات مسيرة من اليمن باتجاه إسرائيل
01-09-2025
