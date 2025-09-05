الرئيس عون أطلع مجلس الوزراء على قراره بإعادة القانون المتعلق بتنظيم القضاء العدلي وذلك بعدما تبين انه تشوبه أخطاء شكلية ومادية وجوهرية والتي ستجعله غير قابل للتطبيق

Lebanon 24