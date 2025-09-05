مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء أكد أن الحرب يمكن أن تنتهي فورا إذا تم الإفراج عن الرهائن ونزع سلاح حماس والقطاع وسيطرتنا الأمنية على القطاع وإدارة مدنية لا تهدد بلادنا

