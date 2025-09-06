Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي: ننفذ عملية حسم ضد حماس داخل مدينة غزة ونعلن المواصي منطقة إنسانية لتسهيل مغادرة الفلسطينيين

Lebanon 24
06-09-2025 | 02:49
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي يسمح لسكان مدينة غزة بالمغادرة إلى منطقة المواصي جنوبي القطاع دون تفتيش
lebanon 24
06/09/2025 12:56:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: تحديد منطقة إنسانية لسكان مدينة غزة في خانيونس
lebanon 24
06/09/2025 12:56:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن تعليق أنشطته العسكرية في المواصي ودير البلح ومدينة غزة
lebanon 24
06/09/2025 12:56:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يدعو سكان مناطق بحي الزيتون بمدينة غزة للتوجه جنوبا نحو المواصي
lebanon 24
06/09/2025 12:56:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:53 | 2025-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:17 | 2025-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:02 | 2025-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:49 | 2025-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:43 | 2025-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:53 | 2025-09-06
05:17 | 2025-09-06
05:02 | 2025-09-06
04:49 | 2025-09-06
04:43 | 2025-09-06
04:30 | 2025-09-06
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24