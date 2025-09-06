29
o
بيروت
32
o
طرابلس
29
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
32
o
النبطية
31
o
زحلة
31
o
بعلبك
19
o
بشري
29
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
الوزير فادي مكي لـ"الجديد": الجميع رحب ووافق على خطة الجيش ولست مصطفا مع احد ولا اخذ الأوامر من احد
Lebanon 24
06-09-2025
|
04:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مكي: لا أتلقى الأوامر من أحد
Lebanon 24
مكي: لا أتلقى الأوامر من أحد
06/09/2025 17:26:37
06/09/2025 17:26:37
Lebanon 24
Lebanon 24
انسحاب الوزير فادي مكي مع وزراء الثنائي الشيعي
Lebanon 24
انسحاب الوزير فادي مكي مع وزراء الثنائي الشيعي
06/09/2025 17:26:37
06/09/2025 17:26:37
Lebanon 24
Lebanon 24
انسحاب الوزير فادي مكي من جلسة مجلس الوزراء
Lebanon 24
انسحاب الوزير فادي مكي من جلسة مجلس الوزراء
06/09/2025 17:26:37
06/09/2025 17:26:37
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الإعلام: الوزير فادي مكي تحفظ على مادة واحدة في البيان
Lebanon 24
وزير الإعلام: الوزير فادي مكي تحفظ على مادة واحدة في البيان
06/09/2025 17:26:37
06/09/2025 17:26:37
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
حماس: على الأمم المتحدة ومجلس الأمن التحرك فورا لوقف الهجوم الإسرائيلي الذي يستهدف تدمير مدينة غزة وتهجير سكانها
Lebanon 24
حماس: على الأمم المتحدة ومجلس الأمن التحرك فورا لوقف الهجوم الإسرائيلي الذي يستهدف تدمير مدينة غزة وتهجير سكانها
10:09 | 2025-09-06
06/09/2025 10:09:16
Lebanon 24
Lebanon 24
الإمارات: تصريحات نتنياهو بشأن تهجير أهل غزة امتداد لسياسات الاحتلال
Lebanon 24
الإمارات: تصريحات نتنياهو بشأن تهجير أهل غزة امتداد لسياسات الاحتلال
10:06 | 2025-09-06
06/09/2025 10:06:14
Lebanon 24
Lebanon 24
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: السودان يواجه أزمة جوع مع تأكد وجود مجاعة في أجزاء من البلاد
Lebanon 24
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: السودان يواجه أزمة جوع مع تأكد وجود مجاعة في أجزاء من البلاد
09:55 | 2025-09-06
06/09/2025 09:55:48
Lebanon 24
Lebanon 24
زيلينسكي: العقوبات الصارمة هي المفتاح لإجبار روسيا على قبول مبادرات السلام ووقف الحرب
Lebanon 24
زيلينسكي: العقوبات الصارمة هي المفتاح لإجبار روسيا على قبول مبادرات السلام ووقف الحرب
09:42 | 2025-09-06
06/09/2025 09:42:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الفلسطينية تحذر من اشتداد المخاطر المحدقة بحياة الفلسطينيين في قطاع غزة
Lebanon 24
الخارجية الفلسطينية تحذر من اشتداد المخاطر المحدقة بحياة الفلسطينيين في قطاع غزة
09:33 | 2025-09-06
06/09/2025 09:33:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الشتوة الأولى اقتربت.. منخفض جوي آتٍ من تركيا سيؤثر على لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
الشتوة الأولى اقتربت.. منخفض جوي آتٍ من تركيا سيؤثر على لبنان في هذا الموعد
01:14 | 2025-09-06
06/09/2025 01:14:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فقدانها... العثور على الشابة زهراء حرز وهذه حالتها الآن
Lebanon 24
بعد فقدانها... العثور على الشابة زهراء حرز وهذه حالتها الآن
11:24 | 2025-09-05
05/09/2025 11:24:25
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا أنهى قائد الجيش توتراً كبيراً.. سرّ بين السطور
Lebanon 24
هكذا أنهى قائد الجيش توتراً كبيراً.. سرّ بين السطور
14:18 | 2025-09-05
05/09/2025 02:18:38
Lebanon 24
Lebanon 24
قتيل وجرحى في بيروت... إليكم ما شهدته منطقة البربير
Lebanon 24
قتيل وجرحى في بيروت... إليكم ما شهدته منطقة البربير
05:28 | 2025-09-06
06/09/2025 05:28:47
Lebanon 24
Lebanon 24
لسالكي طريق المطار.. إقرأوا هذا الخبر
Lebanon 24
لسالكي طريق المطار.. إقرأوا هذا الخبر
15:06 | 2025-09-05
05/09/2025 03:06:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
10:09 | 2025-09-06
حماس: على الأمم المتحدة ومجلس الأمن التحرك فورا لوقف الهجوم الإسرائيلي الذي يستهدف تدمير مدينة غزة وتهجير سكانها
10:06 | 2025-09-06
الإمارات: تصريحات نتنياهو بشأن تهجير أهل غزة امتداد لسياسات الاحتلال
09:55 | 2025-09-06
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: السودان يواجه أزمة جوع مع تأكد وجود مجاعة في أجزاء من البلاد
09:42 | 2025-09-06
زيلينسكي: العقوبات الصارمة هي المفتاح لإجبار روسيا على قبول مبادرات السلام ووقف الحرب
09:33 | 2025-09-06
الخارجية الفلسطينية تحذر من اشتداد المخاطر المحدقة بحياة الفلسطينيين في قطاع غزة
09:06 | 2025-09-06
قائد الجيش الإيراني أمير حاتمي: يجب أن نكون دائما على استعداد للحرب
فيديو
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
Lebanon 24
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
04:11 | 2025-09-06
06/09/2025 17:26:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
Lebanon 24
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
10:42 | 2025-09-04
06/09/2025 17:26:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
06/09/2025 17:26:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24