لم يتم حسم ملف النفايات في جلسة مجلس الوزراء ومن المنتظر أن تجتمع وزيرة البيئة تمارا الزين ونواب المتن الشمالي يوم غد

Lebanon 24
11-09-2025 | 11:05
معلومات الجديد: وزيرة البيئة تمارا الزين عرضت على طاولة مجلس الوزراء مدى خطورة الوضع البيئي في حال لم يتم حل ملف النفايات قبل تشرين الأول وخصوصاً على مستوى منطقة المتن الشمالي
خروج الوزير ركان ناصر الدين والوزيرة تمارا الزين من قاعة جلسة مجلس الوزراء واتّجها إلى الرواق المؤدي إلى مكتب الرئيس عون (mtv)
وزيرة البيئة تمارا الزين لـ "الجديد": ماحدا يزايد علينا فاعتراضنا لم يكن يوماً على تكليف الجيش
وزير الإعلام: الوزيران تمارا الزين وركان ناصر الدين انسحبا من الجلسة لعدم موافقتهما على قرار مجلس الوزراء الذي تلاه لاحقا رئيس الحكومة
