أخبار عاجلة

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان: لن نسمح بإعادة سياسة "فرق تسد" بينما يعاد رسم الحدود في منطقتنا بالدماء والدموع

Lebanon 24
13-09-2025 | 08:08
مواضيع ذات صلة
أردوغان: لن نسمح لنتنياهو وعصابته بجر منطقتنا إلى كوارث أكبر من أجل إطالة عمرهم السياسي
lebanon 24
13/09/2025 18:00:41 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: تركيا هي الضامن لأمن واستقرار وسلامة الأكراد في سوريا كما لكافة الشرائح الأخرى ومن يتجه نحو أنقرة ودمشق هو الرابح
lebanon 24
13/09/2025 18:00:41 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة المصرية: السيسي ووزير الخارجية التركي يؤكدان على رفض إعادة "الاحتلال" العسكري لغزة
lebanon 24
13/09/2025 18:00:41 Lebanon 24 Lebanon 24
أردوغان: تركيا لن تسمح بتقسيم سوريا
lebanon 24
13/09/2025 18:00:41 Lebanon 24 Lebanon 24
