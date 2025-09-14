Advertisement

أخبار عاجلة

بيان ميقاتي: ثروة عائلتنا ثمرة عقود طويلة من العمل والاستثمارات الدولية في قطاعات متنوّعة وذلك قبل تولّينا لأي مهام ومسؤوليات عامة في لبنان

Lebanon 24
14-09-2025 | 11:43
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بيان صادر الرئيس نجيب ميقاتي وعائلته: لم نتلقَّ أي إشعار من السلطات القضائية الفرنسية ولم نعلم بما يُشاع عن دعوى قضائية او فتحٍ مزعومٍ لتحقيق قضائي إلا عبر وسائل الإعلام
lebanon 24
15/09/2025 01:23:19 Lebanon 24 Lebanon 24
حاصباني: خطوة مهمة نحو إصلاح قطاع الكهرباء بعد انتظار طويل
lebanon 24
15/09/2025 01:23:19 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان للفصائل الفلسطينية: ما يتعرض له قطاع غزة جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وفق القوانين الدولية
lebanon 24
15/09/2025 01:23:19 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان لمنظمة التعاون الإسلامي: ندعو مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه غزة
lebanon 24
15/09/2025 01:23:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
18:19 | 2025-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:10 | 2025-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:59 | 2025-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:52 | 2025-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:47 | 2025-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:19 | 2025-09-14
18:10 | 2025-09-14
17:59 | 2025-09-14
17:52 | 2025-09-14
17:47 | 2025-09-14
17:44 | 2025-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24