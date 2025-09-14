Advertisement

أخبار عاجلة

وزير خارجية السودان: الحكومة حريصة على تحقيق السلام في البلاد

Lebanon 24
14-09-2025 | 13:48
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزيرة الخارجية الكندية: حل الدولتين هو المسار الوحيد القابل للتحقيق من أجل تحقيق السلام
lebanon 24
15/09/2025 01:26:21 Lebanon 24 Lebanon 24
شري: نحن حريصون على السلم الأهلي لكن يجب على حكومة نواف سلام الاستدراك
lebanon 24
15/09/2025 01:26:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار: هدف الحكومة مصلحة البلاد وتحرير الأرض والجانب الأميركي يساعدنا في تحقيق مصالح لبنان
lebanon 24
15/09/2025 01:26:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السودانية: التعامل مع الحكومة الموازية بأي شكل من الأشكال يعتبر تعديا على السودان
lebanon 24
15/09/2025 01:26:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
18:19 | 2025-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:10 | 2025-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:59 | 2025-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:52 | 2025-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:47 | 2025-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:19 | 2025-09-14
18:10 | 2025-09-14
17:59 | 2025-09-14
17:52 | 2025-09-14
17:47 | 2025-09-14
17:44 | 2025-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24