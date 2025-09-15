Advertisement

أخبار عاجلة

الحجار: تمّ توقيف عدد من الأشخاص والمجموعات الصغيرة في ملف الإرهاب منذ أيام وأسابيع قليلة وتأتي هذه التوقيفات في إطار العمل الاستباقي كما أوقفنا عدداً من العملاء للعدو الإسرائيلي

Lebanon 24
15-09-2025 | 02:34
الحجار: بمجال مكافحة الارهاب وتحت إطار العمل الاستباقي تم توقيف أشخاص ومجموعات صغيرة يتواصلون للذهاب نحو الفكر المتطرف والارهابي
الحجار: شعبة المعلومات نفّذت عدداً من العمليات الأمنية بكل فعالية ولكن بصمت وشهدنا عددا من التوقيفات المرتبطة بالإرهاب وبالعمالة بالإضافة الى ضبط عمليات جرمية
يُشتبه بعلاقته بمجموعات إرهابية.. توقيف أحد الأشخاص في طرابلس
جبهة العمل الإسلامي عن الادعاء على قاسم: "موقف جائر ومضلّل يخدم العدو الإسرائيلي"
