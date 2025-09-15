Advertisement

أخبار عاجلة

روبيو: الولايات المتحدة تركز على الدور الذي يمكن أن تلعبه قطر في المرحلة المقبلة

Lebanon 24
15-09-2025 | 06:51
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الوزراء الفنلندي: من السابق لأوانه تحديد الدور الذي يمكن أن تلعبه فنلندا بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا
lebanon 24
15/09/2025 18:50:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الروسية: نأمل أن يتمثل نهج الولايات المتحدة في عهد ترامب بالتخلي عن الدور الذي حاولت واشنطن لعبه لعقود كـ"وصي عالمي" لحقوق الإنسان
lebanon 24
15/09/2025 18:50:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الكوري الجنوبي: سنلعب دوراً أكبر في الحفاظ على الأمن في شبه الجزيرة الكورية ونعزّز التعاون مع الولايات المتحدة واليابان
lebanon 24
15/09/2025 18:50:58 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الاقتصاد: القطاع الخاص هو الذي سيقود مرحلة النهوضِ المقبلة
lebanon 24
15/09/2025 18:50:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:50 | 2025-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:47 | 2025-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:46 | 2025-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:46 | 2025-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:46 | 2025-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:50 | 2025-09-15
11:47 | 2025-09-15
11:46 | 2025-09-15
11:46 | 2025-09-15
11:46 | 2025-09-15
11:44 | 2025-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24