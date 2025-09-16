Advertisement

أخبار عاجلة

المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم براك: خريطة الطريق بشأن السويداء ترسم مسارا يمكن للأجيال القادمة من السوريين أن تسلكه لبناء أمة تتسم بالحقوق المتساوية

Lebanon 24
16-09-2025 | 23:59
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مبعوث أميركا بسوريا: خارطة الطريق بالسويداء تبني مسارا للأجيال المقبلة لبناء الوطن
lebanon 24
17/09/2025 10:24:17 Lebanon 24 Lebanon 24
المبعوث الأميركي توم براك لرويترز: الفظائع التي تحدث في السويداء ليست من صنيع قوات الجيش السوري
lebanon 24
17/09/2025 10:24:17 Lebanon 24 Lebanon 24
المبعوث الأميركي توم برّاك: الاجتماع مع رئيس البرلمان اللبناني كان بناءً لكن "الوقت يداهمنا"
lebanon 24
17/09/2025 10:24:17 Lebanon 24 Lebanon 24
المبعوث الأميركي توم باراك: سوريا موحّدة ومستقرّة ومزدهرة تتطلّب تمثيلاً من جميع السوريين وللجميع
lebanon 24
17/09/2025 10:24:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
03:19 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:18 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:16 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:14 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:13 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:19 | 2025-09-17
03:18 | 2025-09-17
03:16 | 2025-09-17
03:14 | 2025-09-17
03:13 | 2025-09-17
03:07 | 2025-09-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24