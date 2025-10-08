Advertisement

أخبار عاجلة

هآرتس عن مصادر أمنية: الأميركيون ملتزمون بشكل غير مسبوق بإتمام الصفقة قريبا وترامب منخرط بشدة في المفاوضات

Lebanon 24
08-10-2025 | 08:49
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب: قمنا بتأمين الحدود بشكل غير مسبوق ولن نسمح بدخول المجرمين إلى بلادنا
lebanon 24
08/10/2025 19:38:43 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر لـ "واللا": لا يبدو أن إسرائيل قريبة من صفقة جزئية
lebanon 24
08/10/2025 19:38:43 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يدعو مئات القادة العسكريين الأميركيين لاجتماع غير مسبوق
lebanon 24
08/10/2025 19:38:43 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة تسنيم عن مصدر إيراني: المفاوضات بين إيران والأوروبيين قائمة بشكل مباشر
lebanon 24
08/10/2025 19:38:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:26 | 2025-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:20 | 2025-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:20 | 2025-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:19 | 2025-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:11 | 2025-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:26 | 2025-10-08
12:20 | 2025-10-08
12:20 | 2025-10-08
12:19 | 2025-10-08
12:11 | 2025-10-08
11:52 | 2025-10-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24