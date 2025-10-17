Advertisement

أخبار عاجلة

مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: يجب على حماس أن تلتزم بخطة ترامب المكونة من 20 نقطة قبل نفاد الوقت

Lebanon 24
17-10-2025 | 12:26
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إسرائيل: على حماس الالتزام بخطة ترامب المكونة من 20 نقطة
lebanon 24
17/10/2025 21:49:00 Lebanon 24 Lebanon 24
ما هي الخطوط الحمراء في خطة ترامب المكونة من 21 نقطة بشأن غزة؟
lebanon 24
17/10/2025 21:49:00 Lebanon 24 Lebanon 24
ويتكوف: عرضنا على بعض القادة خطة ترمب المكونة من 21 نقطة للسلام في الشرق الأوسط وغزة
lebanon 24
17/10/2025 21:49:00 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: حماس ستلتزم بخطة نزع السلاح
lebanon 24
17/10/2025 21:49:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
14:41 | 2025-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:24 | 2025-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:22 | 2025-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:21 | 2025-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:16 | 2025-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:41 | 2025-10-17
14:24 | 2025-10-17
14:22 | 2025-10-17
14:21 | 2025-10-17
14:16 | 2025-10-17
13:58 | 2025-10-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24