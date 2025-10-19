Advertisement

حماس: الادعاءات الباطلة في حق الحركة تتساوق مع الدعاية الإسرائيلية وتوفر غطاء لاستمرار جرائم الاحتلال وعدوانه

Lebanon 24
19-10-2025 | 02:42
مواضيع ذات صلة
الرئاسة الفلسطينية: استخدام واشنطن حق النقض يشجع الاحتلال على الاستمرار في جرائمه التي يرتكبها بحق شعبنا
حماس: ادعاءات جيش الاحتلال باستخدام المقاومة للأبراج السكنية بمدينة غزة لأغراض عسكرية أكاذيب لتبرير جرائمه
محمود مرداوي القيادي في حركة حماس للجزيرة مباشر: جرائم نتنياهو وحكومته المجرمة متواصلة ولا تستثني أحدا
الخارجية الإيرانية: الادعاءات الكاذبة حول برنامج إيران النووي لا تبرر الجريمة الأميركية الإسرائيلية بالاعتداء على أراضينا
