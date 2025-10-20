Advertisement

حماس: نعمل يوميا على استكمال تسليم كل جثامين الأسرى الإسرائيليين وهناك تحديات كبيرة في ذلك بسبب الدمار الكبير

20-10-2025 | 12:53
