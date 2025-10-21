Advertisement

أخبار عاجلة

الجميّل: لا أحد يحق له عدم عرض قانون الانتخاب للتصويت عليه وهناك من يطالب بإقصاء حقوق مئات آلاف اللبنانيين في الخارج بالمشاركة السياسية في البلد

Lebanon 24
21-10-2025 | 10:44
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
باسيل: لا يحق لسوريا أن تطالبنا بالسجناء بل نحن من له الحق بالحديث عن حقوق الشعب اللبناني ولا يمكن أن ننسى دماء الجيش اللبناني التي سقطت بسببها
lebanon 24
21/10/2025 18:55:35 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلاق التحالفات النيابية بانتظار مصير القانون وعون يطالب بمشاركة اوروبية في مراقبة الانتخابات
lebanon 24
21/10/2025 18:55:35 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: حق اللبناني بالانتخاب في الخارج هو جزء من مشاركته بالحياة العامة بلبنان ومن هنا أهمية الاكمال بمسار اعطاء اللبنانيين في الخارج حقوقهم
lebanon 24
21/10/2025 18:55:35 Lebanon 24 Lebanon 24
بري يقفل باب تعديل قانون الانتخاب: لا يتقدم عليه إلا الإنجيل والقرآن
lebanon 24
21/10/2025 18:55:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:33 | 2025-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:28 | 2025-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:26 | 2025-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:26 | 2025-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:25 | 2025-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:33 | 2025-10-21
11:28 | 2025-10-21
11:26 | 2025-10-21
11:26 | 2025-10-21
11:25 | 2025-10-21
11:24 | 2025-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24