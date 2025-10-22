27
o
بيروت
23
o
طرابلس
26
o
صور
24
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
20
o
النبطية
19
o
زحلة
18
o
بعلبك
11
o
بشري
24
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
المبعوث الأميركي توم برّاك: على لبنان أن يحل انقساماته ويستعيد سيادته
Lebanon 24
22-10-2025
|
10:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المبعوث الأميركي توم برّاك: طلبت من نتنياهو أن يعطي لبنان فرصة وبعض التسامح والتفاهم
Lebanon 24
المبعوث الأميركي توم برّاك: طلبت من نتنياهو أن يعطي لبنان فرصة وبعض التسامح والتفاهم
22/10/2025 20:05:23
22/10/2025 20:05:23
Lebanon 24
Lebanon 24
المبعوث الأميركي توم برّاك: الحرب في غزة يجب أن تنتهي وحتى ذلك الحين سيظل الجميع حائرين
Lebanon 24
المبعوث الأميركي توم برّاك: الحرب في غزة يجب أن تنتهي وحتى ذلك الحين سيظل الجميع حائرين
22/10/2025 20:05:23
22/10/2025 20:05:23
Lebanon 24
Lebanon 24
المبعوث الأميركي توم برّاك: أميركا ستقف مع الجيش اللبناني
Lebanon 24
المبعوث الأميركي توم برّاك: أميركا ستقف مع الجيش اللبناني
22/10/2025 20:05:23
22/10/2025 20:05:23
Lebanon 24
Lebanon 24
المبعوث الاميركي توم براك وصل الى ثكنة فرنسوا الحاج في مرجعيون على متن طوافة
Lebanon 24
المبعوث الاميركي توم براك وصل الى ثكنة فرنسوا الحاج في مرجعيون على متن طوافة
22/10/2025 20:05:23
22/10/2025 20:05:23
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
حركة فتح: إجراءات الاحتلال لن تثني شعبنا عن مواصلة نضاله الوطني المشروع حتى انتزاع حقوقه
Lebanon 24
حركة فتح: إجراءات الاحتلال لن تثني شعبنا عن مواصلة نضاله الوطني المشروع حتى انتزاع حقوقه
12:51 | 2025-10-22
22/10/2025 12:51:41
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: نائب الرئيس الأميركي يلتقي غدا وزيري الدفاع والشؤون الاستراتيجية وكبار قادة الجيش
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: نائب الرئيس الأميركي يلتقي غدا وزيري الدفاع والشؤون الاستراتيجية وكبار قادة الجيش
12:36 | 2025-10-22
22/10/2025 12:36:23
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الفلسطينية: سنواجه إسرائيل بكل السبل القانونية والسياسية والدبلوماسية ردًّا على محاولات ضم الضفة الغربية
Lebanon 24
الخارجية الفلسطينية: سنواجه إسرائيل بكل السبل القانونية والسياسية والدبلوماسية ردًّا على محاولات ضم الضفة الغربية
12:34 | 2025-10-22
22/10/2025 12:34:34
Lebanon 24
Lebanon 24
"تايمز أوف إسرائيل" عن مكتب نتنياهو: لن يتم نشر قوات تركية في غزة
Lebanon 24
"تايمز أوف إسرائيل" عن مكتب نتنياهو: لن يتم نشر قوات تركية في غزة
12:33 | 2025-10-22
22/10/2025 12:33:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية القطرية: دولة قطر تدين بأشد العبارات مصادقة "الكنيست" على مشروعي قانونين يستهدفان فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وإحدى المستوطنات
Lebanon 24
الخارجية القطرية: دولة قطر تدين بأشد العبارات مصادقة "الكنيست" على مشروعي قانونين يستهدفان فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وإحدى المستوطنات
12:25 | 2025-10-22
22/10/2025 12:25:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
أول منخفض جوي سيضرب لبنان.. بعد الأجواء الصيفية الطقس سيتبدل في هذا الموعد
Lebanon 24
أول منخفض جوي سيضرب لبنان.. بعد الأجواء الصيفية الطقس سيتبدل في هذا الموعد
01:50 | 2025-10-22
22/10/2025 01:50:37
Lebanon 24
Lebanon 24
الكشف عن رفع غادة عون السفر عن صفير لقاء مئة ألف دولار لعشاء"التيار"
Lebanon 24
الكشف عن رفع غادة عون السفر عن صفير لقاء مئة ألف دولار لعشاء"التيار"
22:24 | 2025-10-21
21/10/2025 10:24:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي يحذّر لبنان من عواقب وخيمة: الحرب قد تبدأ!
Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي يحذّر لبنان من عواقب وخيمة: الحرب قد تبدأ!
14:01 | 2025-10-21
21/10/2025 02:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ذعر في صفوف الحوثيين.. أين اختفت قيادات الصف الأول؟
Lebanon 24
ذعر في صفوف الحوثيين.. أين اختفت قيادات الصف الأول؟
16:00 | 2025-10-21
21/10/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قصده بري عندما نعى أي إمكانية للتفاوض مع اسرائيل
Lebanon 24
هذا ما قصده بري عندما نعى أي إمكانية للتفاوض مع اسرائيل
09:01 | 2025-10-22
22/10/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
12:51 | 2025-10-22
حركة فتح: إجراءات الاحتلال لن تثني شعبنا عن مواصلة نضاله الوطني المشروع حتى انتزاع حقوقه
12:36 | 2025-10-22
القناة 12 الإسرائيلية: نائب الرئيس الأميركي يلتقي غدا وزيري الدفاع والشؤون الاستراتيجية وكبار قادة الجيش
12:34 | 2025-10-22
الخارجية الفلسطينية: سنواجه إسرائيل بكل السبل القانونية والسياسية والدبلوماسية ردًّا على محاولات ضم الضفة الغربية
12:33 | 2025-10-22
"تايمز أوف إسرائيل" عن مكتب نتنياهو: لن يتم نشر قوات تركية في غزة
12:25 | 2025-10-22
الخارجية القطرية: دولة قطر تدين بأشد العبارات مصادقة "الكنيست" على مشروعي قانونين يستهدفان فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وإحدى المستوطنات
12:19 | 2025-10-22
حركة فتح: مصادقة الكنيست على ضم الضفة تؤجج الصراعات بالمنطقة
فيديو
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
22/10/2025 20:05:23
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
22/10/2025 20:05:23
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
22/10/2025 20:05:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24