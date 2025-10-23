24
o
بيروت
21
o
طرابلس
24
o
صور
26
o
جبيل
24
o
صيدا
23
o
جونية
17
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
11
o
بشري
23
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
ترامب: الديمقراطيون يلعبون لعبة قذرة وهم لا يجيدون سوى الغش في الانتخابات
Lebanon 24
23-10-2025
|
16:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
النائب وضاح الصادق: هناك مصلحة سياسية بتأجيل الانتخابات النيابية ويجري رمي الكرة في ملعب الحكومة
Lebanon 24
النائب وضاح الصادق: هناك مصلحة سياسية بتأجيل الانتخابات النيابية ويجري رمي الكرة في ملعب الحكومة
24/10/2025 01:26:50
24/10/2025 01:26:50
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة أوروبية تلعب لعبة خطيرة مع أوكرانيا.. تقرير يكشف
Lebanon 24
دولة أوروبية تلعب لعبة خطيرة مع أوكرانيا.. تقرير يكشف
24/10/2025 01:26:50
24/10/2025 01:26:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن الإعتراف بالدولة الفلسطينية.. تقرير لـ"Middle East Eye": الغرب يلعب لعبة مزدوجة
Lebanon 24
بشأن الإعتراف بالدولة الفلسطينية.. تقرير لـ"Middle East Eye": الغرب يلعب لعبة مزدوجة
24/10/2025 01:26:50
24/10/2025 01:26:50
Lebanon 24
Lebanon 24
من لعبة صينية.. هكذا يحوّل بوتين الحرب لمصلحته!
Lebanon 24
من لعبة صينية.. هكذا يحوّل بوتين الحرب لمصلحته!
24/10/2025 01:26:50
24/10/2025 01:26:50
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
الجيش الإسرائيلي يقول إن صفارات الإنذار في التجمعات القريبة من غزة كانت نتيجة إنذار كاذب
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يقول إن صفارات الإنذار في التجمعات القريبة من غزة كانت نتيجة إنذار كاذب
18:24 | 2025-10-23
23/10/2025 06:24:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"هآرتس" عن مسؤولين أمنيين: الأميركيون أوضحوا بشكل حادّ أنهم لن يتسامحوا مع أي مفاجآت إسرائيلية قد تقوّض الاتفاق
Lebanon 24
"هآرتس" عن مسؤولين أمنيين: الأميركيون أوضحوا بشكل حادّ أنهم لن يتسامحوا مع أي مفاجآت إسرائيلية قد تقوّض الاتفاق
18:22 | 2025-10-23
23/10/2025 06:22:36
Lebanon 24
Lebanon 24
اشتباكات مسلحة في منطقة السكت بمدينة مصراتة في ليبيا
Lebanon 24
اشتباكات مسلحة في منطقة السكت بمدينة مصراتة في ليبيا
18:19 | 2025-10-23
23/10/2025 06:19:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي في تجمعات سكنية قرب غزة والتفاصيل قيد المراجعة
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي في تجمعات سكنية قرب غزة والتفاصيل قيد المراجعة
18:17 | 2025-10-23
23/10/2025 06:17:25
Lebanon 24
Lebanon 24
جيش الاحتلال ينسف منازل سكنية في المناطق الشرقية لمدينة غزة
Lebanon 24
جيش الاحتلال ينسف منازل سكنية في المناطق الشرقية لمدينة غزة
18:05 | 2025-10-23
23/10/2025 06:05:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مأساة.. طبيب كان يُمارس رياضة الغطس خطفه الموت قبالة شاطئ البترون (صورة)
Lebanon 24
مأساة.. طبيب كان يُمارس رياضة الغطس خطفه الموت قبالة شاطئ البترون (صورة)
01:44 | 2025-10-23
23/10/2025 01:44:03
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان يتمسك بـ"الميكانيزم" ويتلقى تحذيرات فرنسية من تصعيد إسرائيلي
Lebanon 24
لبنان يتمسك بـ"الميكانيزم" ويتلقى تحذيرات فرنسية من تصعيد إسرائيلي
10:00 | 2025-10-23
23/10/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتباراً من الغد.. هذا ما سيشهده الطريق الممتد من الحازمية إلى ضهر البيدر
Lebanon 24
اعتباراً من الغد.. هذا ما سيشهده الطريق الممتد من الحازمية إلى ضهر البيدر
09:55 | 2025-10-23
23/10/2025 09:55:14
Lebanon 24
Lebanon 24
في كورنيش المزرعة.. نشل حقيبة سيّدة وفرّ وهكذا كان مصيره
Lebanon 24
في كورنيش المزرعة.. نشل حقيبة سيّدة وفرّ وهكذا كان مصيره
07:08 | 2025-10-23
23/10/2025 07:08:41
Lebanon 24
Lebanon 24
داخل مدرسة خاصة في البقاع.. هذا ما عثر عليه مع الناطور
Lebanon 24
داخل مدرسة خاصة في البقاع.. هذا ما عثر عليه مع الناطور
08:29 | 2025-10-23
23/10/2025 08:29:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
18:24 | 2025-10-23
الجيش الإسرائيلي يقول إن صفارات الإنذار في التجمعات القريبة من غزة كانت نتيجة إنذار كاذب
18:22 | 2025-10-23
"هآرتس" عن مسؤولين أمنيين: الأميركيون أوضحوا بشكل حادّ أنهم لن يتسامحوا مع أي مفاجآت إسرائيلية قد تقوّض الاتفاق
18:19 | 2025-10-23
اشتباكات مسلحة في منطقة السكت بمدينة مصراتة في ليبيا
18:17 | 2025-10-23
الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي في تجمعات سكنية قرب غزة والتفاصيل قيد المراجعة
18:05 | 2025-10-23
جيش الاحتلال ينسف منازل سكنية في المناطق الشرقية لمدينة غزة
18:01 | 2025-10-23
مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة: الجرائم الإسرائيلية تهدف لتقويض أمن واستقرار سوريا
فيديو
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
24/10/2025 01:26:50
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
24/10/2025 01:26:50
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
24/10/2025 01:26:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24