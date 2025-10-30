Advertisement

الامن العام: الراغبون في العودة من النازحين السوريين الى بلادهم يمنحون اعفاء من الضرائب والرسوم (الجديد)

Lebanon 24
30-10-2025 | 03:17
الأمن العام.. تنفيذ المرحلة السادسة لعودة النازحين السوريين
الرئيس عون اطلع من المدير العام للامن العام اللواء حسن شقير على عمل المديرية في مختلف المناطق اللبنانية وبرامج تنظيم رحلات العودة للنازحين السوريين إلى بلادهم
رجي بحث مع سفيرة الاتحاد الأوروبي في عودة النازحين السوريين الى بلدهم
الأمن العام.. تنظيم عودة النازحين السوريين بالتعاون مع هذه المنظمات
