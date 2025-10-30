Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي: نحقق بمقتل لبناني بإطلاق النار في بليدا

Lebanon 24
30-10-2025 | 03:39
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: مبنى بلدية بليدا تم استخدامه من قبل حزب الله لنشاط إرهابي تحت ستار البنية التحتية المدنية
lebanon 24
30/10/2025 13:07:15 Lebanon 24 Lebanon 24
العربية: مقتل 5 وإصابة 14 بينهم حالات حرجة بإطلاق النار في القدس
lebanon 24
30/10/2025 13:07:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يؤكد تنفيذه عملية في بلدة بليدا جنوب لبنان الليلة الماضية لتدمير بنية تحتية تابعة لحزب الله
lebanon 24
30/10/2025 13:07:15 Lebanon 24 Lebanon 24
البابا للرئيس الإسرائيليّ: نأمل تحقيق وقف دائم لإطلاق النار
lebanon 24
30/10/2025 13:07:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
06:56 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:50 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:46 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:30 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:19 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2025-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:52 | 2025-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:56 | 2025-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:44 | 2025-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:56 | 2025-10-30
06:50 | 2025-10-30
06:46 | 2025-10-30
06:30 | 2025-10-30
06:19 | 2025-10-30
06:16 | 2025-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24