جعجع: لماذا لم ترسل الحكومة حتّى اليوم مشروع قانون إلى المجلس النيابي لتعديل قانون الإنتخاب؟ هناك تحالف عريض قوامه عون وسلام و"القوات" و"الكتائب" ولكنّ المشكلة أنّ الممارسة في مكان آخر

Lebanon 24