رسامني: نستعجل ترسيم الحدود مع سوريا وسنتعاطى بالطريقة نفسها التي اعتمدناها مع قبرص ومن المفترض ان نجلس الى الطاولة قريبا عندما تصبح سوريا مستعدة

