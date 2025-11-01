الرئيس المصريّ عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح المتحف الكبير: مصر القديمة ألهمت شعوب الأرض ومن ضفاف النيل انطلقت أنوار الحكمة في اتجاه التقدم الإنسانيّ والحضارة هذه تُبنى في أوقات السلام

Lebanon 24