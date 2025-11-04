Advertisement

أخبار عاجلة

انتهاء اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة درس قانون الانتخاب ورفع 3 صيغ إلى مجلس الوزراء

Lebanon 24
04-11-2025 | 08:37
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
متري ترأس اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة ببحث قانون الانتخاب: سنرفع الاقتراحات لمجلس الوزراء
lebanon 24
04/11/2025 21:12:41 Lebanon 24 Lebanon 24
عيسى الخوري: اللجنة الوزارية المكلّفة ببحث قانون الانتخاب ستجتمع الثلاثاء على أن تقدّم صيغة أو أكثر في جلسة الخميس المقبل استناداً إلى مشروعي القانونين اللذين تقدّم بهما وزيري الخارجية والداخلية (mtv)
lebanon 24
04/11/2025 21:12:41 Lebanon 24 Lebanon 24
هذه هي الخيارات الممكنة والمتاحة أمام لجنة قانون الانتخاب الوزارية
lebanon 24
04/11/2025 21:12:41 Lebanon 24 Lebanon 24
اللجنة الوزارية لقانون الانتخاب انجزت تقريرها: QR code ولا مقاعد 6 للمغتربين
lebanon 24
04/11/2025 21:12:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
14:07 | 2025-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:02 | 2025-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:51 | 2025-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:45 | 2025-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:44 | 2025-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:07 | 2025-11-04
14:02 | 2025-11-04
13:51 | 2025-11-04
13:45 | 2025-11-04
13:44 | 2025-11-04
13:42 | 2025-11-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24