وزير الزراعة نزار هاني للـLBCI: الصادرات الأهم التي تذهب إلى السعودية هي الصادرات الزراعية وهو سوق مهم جدًا ولا بديل عنه

Lebanon 24
15-11-2025 | 03:47
