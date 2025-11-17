Advertisement

أخبار عاجلة

رويترز: مسلحون يقتلون نائب مدير مدرسة ويختطفون عددا من الطالبات في هجوم بولاية كيبي في نيجيريا

Lebanon 24
17-11-2025 | 05:19
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مدير مدرسة يدفع طالبًا مصابًا بالتوحد من السلالم.. وفيديو يوثّق الحادثة!
lebanon 24
17/11/2025 14:28:11 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو: نجاة رجل أعمال لبناني الأصل من هجوم مسلّح في ولاية ميشيغن الأميركية
lebanon 24
17/11/2025 14:28:11 Lebanon 24 Lebanon 24
العربية: مقتل 10 جنود باكستانيين في هجوم مسلح في جنوب وزيرستان
lebanon 24
17/11/2025 14:28:11 Lebanon 24 Lebanon 24
"اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام" أدان استهداف مدير مدرسة المنصوري
lebanon 24
17/11/2025 14:28:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:18 | 2025-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:18 | 2025-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:08 | 2025-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:06 | 2025-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:01 | 2025-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:18 | 2025-11-17
07:18 | 2025-11-17
07:08 | 2025-11-17
07:06 | 2025-11-17
07:01 | 2025-11-17
06:01 | 2025-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24