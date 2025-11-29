Advertisement

رويترز عن مصادر أمنية وطبية: مقتل شخصين على الأقل وإصابة 3 آخرين برصاص قوات الأمن خلال احتجاج أمام مصفاة لاناز قرب أربيل

29-11-2025 | 08:08
مواضيع ذات صلة
مصادر طبية في غزة: مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي استهدف سيارة في "حي الرمال" في مدينة غزة
lebanon 24
29/11/2025 20:51:36 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا: مقتل 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين في هجوم أوكراني على روستوف
lebanon 24
29/11/2025 20:51:36 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن مسؤولين: مقتل 3 أشخاص على الأقل جراء تفجير انتحاري استهدف مقر قوات شبه عسكرية بمدينة بيشاور شمال غربي باكستان
lebanon 24
29/11/2025 20:51:36 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر طبية في غزة: استشهاد 32 فلسطينيا بينهم 12 طفلا وإصابة 88 آخرين نتيجة القصف الإسرائيلي على القطاع خلال الساعات الـ 24 الماضية
lebanon 24
29/11/2025 20:51:36 Lebanon 24 Lebanon 24
