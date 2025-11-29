Advertisement

إخلاء مقر التلفزيون الفرنسي بعد إنذار بوجود قنبلة (العربية)

29-11-2025
إخلاء وتوقف البث.. إنذار بوجود قنبلة أمام محطة تلفزيونية فرنسية
قناة "فرانس إنفو" التابعة للتلفزيون الفرنسي تقول إن الإنذار الذي أطلق قبل قليل تحسبا لوجود قنبلة كان خاطئا
إخلاء محطة مونبارناس في باريس بعد عملية أمنية (العربية)
إخلاء سبيل فنانة عربيّة بعد التحقيق معها
