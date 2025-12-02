Advertisement

وسائل إعلام سورية: قوة من الجيش الإسرائيلي تتوغل بدبابتين و10 آليات عسكرية في قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة

Lebanon 24
02-12-2025 | 02:12
الإخبارية السورية: الاحتلال الإسرائيلي يتوغل بدبابتين و10 آليات عسكرية في قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة ويفجر سرية عسكرية مهجورة
lebanon 24
02/12/2025 12:41:38
قوّة إسرائيلية مؤلفة من 5 آليات تتوغّل في قرية الصمدانية الشرقية في ريف محافظة القنيطرة
lebanon 24
02/12/2025 12:41:38
آليات الجيش الإسرائيلي تتوغل في قرية الصمدانية الشرقية في القنيطرة (الحدث)
lebanon 24
02/12/2025 12:41:38
إعلام سوري: قوة إسرائيلية مصحوبة بدبابتين تتوغل في "جباتا الخشب" بريف القنيطرة
lebanon 24
02/12/2025 12:41:38
lebanon 24
lebanon 24
05:40 | 2025-12-02
lebanon 24
lebanon 24
05:39 | 2025-12-02
lebanon 24
lebanon 24
05:37 | 2025-12-02
lebanon 24
lebanon 24
05:36 | 2025-12-02
lebanon 24
05:36 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:50 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:15 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24

05:41 | 2025-12-02
05:40 | 2025-12-02
05:39 | 2025-12-02
05:37 | 2025-12-02
05:36 | 2025-12-02
05:35 | 2025-12-02
