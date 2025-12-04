Advertisement

أخبار عاجلة

بوتين: أكثر من 90% من المعاملات بين الهند وروسيا تتم بالعملات الوطنية

Lebanon 24
04-12-2025 | 09:59
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الأوكراني: إسقاط 90 طائرة مسيرة روسية كانت تستهدف مناطق متفرقة من البلاد
lebanon 24
04/12/2025 17:27:18 Lebanon 24 Lebanon 24
أ.ب: أكثر من 70 قتيلا جراء فيضانات وانهيارات أرضية في الهند ونيبال
lebanon 24
04/12/2025 17:27:18 Lebanon 24 Lebanon 24
حاكم زابوروجيا الأوكراني: أكثر من 800 هجوم روسي على مناطق واسعة من المقاطعة خلال الساعات الماضية
lebanon 24
04/12/2025 17:27:18 Lebanon 24 Lebanon 24
المبعوث الخاص لبوتين: الحوار الروسي الأميركي حيوي للعالم ويجب تفهم موقف موسكو واحترام مصالحها الوطنية
lebanon 24
04/12/2025 17:27:18 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
10:18 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:41 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:26 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:11 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:11 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:18 | 2025-12-04
09:41 | 2025-12-04
09:26 | 2025-12-04
09:11 | 2025-12-04
09:11 | 2025-12-04
09:04 | 2025-12-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24