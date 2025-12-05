Advertisement

ممثل باناما في مجلس الامن ردا على سؤال حول امكانية احتفال لبنان بعيد الميلاد من دون حرب: نحن نأمل ذلك وواثقون من أنّه يجب أن يكون احتمالًا واردًا (lbc)

Lebanon 24
05-12-2025 | 05:20
