أخبار عاجلة

رئيس الحكومة نواف سلام اجتمع بالسفير الفرنسي هيرفي ماغرو والمبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس بعد انتهاء الاجتماع الذي جمعه بوفد من ممثلي دول مجلس الأمن (MTV)

Lebanon 24
05-12-2025 | 07:17
