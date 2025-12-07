Advertisement

أخبار عاجلة

برّاك: علينا تشجيع الحكومة السورية ودعمها

Lebanon 24
07-12-2025 | 04:36
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بول مرقص: هناك تشجيع من قبل الحكومة للجيش اللبناني على المضي قدما في حصر السلاح (الجزيرة)
lebanon 24
07/12/2025 17:00:48 Lebanon 24 Lebanon 24
برّاك: نحتاج الآن إلى تمكين الحكومة السورية من إعادة تشغيل اقتصادها
lebanon 24
07/12/2025 17:00:48 Lebanon 24 Lebanon 24
برّاك: اتفاق 10 آذار بين الحكومة السورية وقسد بالغ الأهمية لسوريا وتركيا وأميركا
lebanon 24
07/12/2025 17:00:48 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون: علينا إيجاد الحلول المناسبة لدعم أوكرانيا للدفاع عن نفسها وتمويل جيشها
lebanon 24
07/12/2025 17:00:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
09:50 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:32 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:47 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:44 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:49 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:50 | 2025-12-07
09:32 | 2025-12-07
08:47 | 2025-12-07
08:44 | 2025-12-07
07:49 | 2025-12-07
07:37 | 2025-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24