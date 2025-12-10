Advertisement

أخبار عاجلة

الجميّل: حزب الله لا قدرة ولا امكانية لديه لمواجهة إسرائيل والتمسك بالسلاح لم يعد له أي جدوى

Lebanon 24
10-12-2025 | 04:17
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجميل: "حزب الله" يدمر جهود عون ونحنُ مع أي شكلٍ للتفاوض مع إسرائيل
lebanon 24
10/12/2025 12:23:17 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير العدل لـ"الحدث": لم يعدّ لسلاح حزب الله دور وعليه أن يسلمه
lebanon 24
10/12/2025 12:23:17 Lebanon 24 Lebanon 24
حزب الله: لا للتفاوض ولا للمواجهة
lebanon 24
10/12/2025 12:23:17 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب "حزب الله": حاضرون وجاهزون لمواجهة أيّ عدوان كبير على لبنان
lebanon 24
10/12/2025 12:23:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:10 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:06 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:53 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:52 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:51 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:10 | 2025-12-10
05:06 | 2025-12-10
04:53 | 2025-12-10
04:52 | 2025-12-10
04:51 | 2025-12-10
04:47 | 2025-12-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24