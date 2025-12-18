تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
مجمع ناصر الطبي: وفاة طفل بسبب البرد القارس في مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة
Lebanon 24
18-12-2025
|
02:00
مجمع ناصر الطبي: وفاة طفل بسبب البرد القارس في مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة
مجمع ناصر الطبي: شهيد بنيران الاحتلال في بلدة بني سهيلا داخل الخط الأصفر شرقي خان يونس
الدفاع المدني بغزة: وفاة 17 فلسطينيا إثر انهيار المباني في قطاع غزة بينهم 4 أطفال نتيجة البرد القارس
وصول جثامين 15 شهيدا إلى مجمع ناصر الطبي جنوبي قطاع غزة ضمن الدفعة الثالثة عشر لتبادل الجثامين مع إسرائيل (الجزيرة)
وصول ٢٥ نائباً حتى الأن إلى مجلس النواب للمشاركة في الجلسة التشريعية
"لبنان 24": اصابة شخصين جراء استهداف سيارة من نوع رابيد على الطريق بين الطيبة و دير سريان
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا أحد عناصر حزب الله في منطقة الطيبة جنوبي لبنان
النائب هادي أبو الحسن: نحضر اليوم تأكيداً على قرارنا بأنّنا ضدّ التعطيل ونحن معنيون بالتفاهم بين بعضنا البعض ومن غير اللائق تصنيف النواب بين ملائكة وشياطين
بدء توافد النواب الى ساحة النجمة للمشاركة في الجلسة التشريعية المرتقبة
تفاصيل جديدة عن عمليّة إغتيال نصرالله.. هكذا أسقطت إسرائيل 83 قنبلة على الضاحية الجنوبية
بالفيديو... الجيش عثر على نفقٍ في بلدة تولين
ختم مصنع أحذية في الشوف.. فيديو يوثّق ما كان يجري داخله!
هل أخطأ حزب الله عندما حوّل المقاومة إلى جيش
بعد وفاتها داخل شقتها جراء حريق... مساعدة الفنانة الشهيرة تُفجّر مفاجأة: زوجها قد يكون وراء الحادثة
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
