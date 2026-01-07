وزارة الدفاع البريطانية تعلن أنها تقدم الدعم للولايات المتحدة في عملية الاستيلاء على ناقلة النفط "بيلا 1" المتهمة بأنها من "أسطول الظل" وبأنها خرقت عقوبات على إيران

