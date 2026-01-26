رئيس السلطة القضائية الايرانية: العدو يركز على الضغط على الشعب واقتصاده ويحاول جر الشارع الإيراني لإثارة الاضطرابات والأعمال الإرهابية من جديد لكننا سنتصدى لمحاولته ونحبطها

Lebanon 24