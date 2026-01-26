نائب رئيس الحكومة طارق متري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدولة القطري محمد بن عبد العزيز الخليفي: قطر دعمت لبنان وأسهمت بدعم الجيش ومتابعة ملف اللاجئين السوريين هذا عدا عن الاسهامات بمجال الطاقة

Lebanon 24