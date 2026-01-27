باسيل: هذه الموازنة "دفتر يوميات" تقدم ارقاما "لاستجرار" النهج نفسه بتسيير الحد الادنى من الدولة من دون اصلاح مالي ولا رؤية اقتصادية، من دون اولويات ولا قرارات صعبة؛ فقط الاستمرار بحالة طوارئ من دون معالجة جذرية

