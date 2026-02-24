تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
أخبار عاجلة
قادة أوروبيون يصلون إلى كييف لإحياء الذكرى الرابعة للحرب في أوكرانيا
Lebanon 24
24-02-2026
|
00:50
وزير الخارجية الأوكراني: قادة مجموعة دول الشمال والبلطيق يصلون كييف في زيارة دعم مع الذكرى الرابعة للحرب
Lebanon 24
وزير الخارجية الأوكراني: قادة مجموعة دول الشمال والبلطيق يصلون كييف في زيارة دعم مع الذكرى الرابعة للحرب
24/02/2026 09:37:15
24/02/2026 09:37:15
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: تحدثت هاتفيا مع قادة أوروبيين حول الحرب في أوكرانيا
Lebanon 24
ترامب: تحدثت هاتفيا مع قادة أوروبيين حول الحرب في أوكرانيا
24/02/2026 09:37:15
24/02/2026 09:37:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان بريطاني: قادة أوروبيون يؤكدون مواصلة محادثات أوكرانيا
Lebanon 24
بيان بريطاني: قادة أوروبيون يؤكدون مواصلة محادثات أوكرانيا
24/02/2026 09:37:15
24/02/2026 09:37:15
Lebanon 24
Lebanon 24
قائد قوة القدس في الحرس الثوري الايراني إسماعيل قاآني يشارك في مسيرات إحياء ذكرى انتصار الثورة
Lebanon 24
قائد قوة القدس في الحرس الثوري الايراني إسماعيل قاآني يشارك في مسيرات إحياء ذكرى انتصار الثورة
24/02/2026 09:37:15
24/02/2026 09:37:15
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكومة الإيرانية: نفضل الدبلوماسية على الحرب لكن مستعدون للخيارين
Lebanon 24
الحكومة الإيرانية: نفضل الدبلوماسية على الحرب لكن مستعدون للخيارين
02:30 | 2026-02-24
24/02/2026 02:30:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الصينية: نتابع عن كثب التطورات المتعلقة بإيران وندعو إلى حل الخلافات عبر الحوار
Lebanon 24
الخارجية الصينية: نتابع عن كثب التطورات المتعلقة بإيران وندعو إلى حل الخلافات عبر الحوار
02:30 | 2026-02-24
24/02/2026 02:30:12
Lebanon 24
Lebanon 24
فاينانشال تايمز: حتى مع وصول حاملة الطائرات جيرالد فورد فإن قدرة واشنطن على شن هجوم جوي مكثف ضد إيران قد لا تتجاوز 4 إلى 5 أيام
Lebanon 24
فاينانشال تايمز: حتى مع وصول حاملة الطائرات جيرالد فورد فإن قدرة واشنطن على شن هجوم جوي مكثف ضد إيران قد لا تتجاوز 4 إلى 5 أيام
02:27 | 2026-02-24
24/02/2026 02:27:24
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية: التهديدات لبلادنا في أعلى مستوياتها لكننا نسعى لإبعاد خطر الحرب
Lebanon 24
المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية: التهديدات لبلادنا في أعلى مستوياتها لكننا نسعى لإبعاد خطر الحرب
02:26 | 2026-02-24
24/02/2026 02:26:59
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية: إيران تواصل مسار الدبلوماسية النشطة بالتوازي مع تعزيز الردع العسكري الحاسم وجميع أدوات الردع ستُستخدم لمنع أي خطأ في الحسابات
Lebanon 24
المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية: إيران تواصل مسار الدبلوماسية النشطة بالتوازي مع تعزيز الردع العسكري الحاسم وجميع أدوات الردع ستُستخدم لمنع أي خطأ في الحسابات
02:26 | 2026-02-24
24/02/2026 02:26:40
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب.. متى ستُدفع وكيف؟
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب.. متى ستُدفع وكيف؟
12:25 | 2026-02-23
23/02/2026 12:25:05
Lebanon 24
Lebanon 24
لمن يسحب أمواله بالدولار.. خطوة جديدة حصلت
Lebanon 24
لمن يسحب أمواله بالدولار.. خطوة جديدة حصلت
13:59 | 2026-02-23
23/02/2026 01:59:28
Lebanon 24
Lebanon 24
عن تخفيض الدولار إلى 60 ألفاً والرواتب.. تصريحٌ لافت لوزير الاقتصاد
Lebanon 24
عن تخفيض الدولار إلى 60 ألفاً والرواتب.. تصريحٌ لافت لوزير الاقتصاد
05:17 | 2026-02-23
23/02/2026 05:17:04
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة إسرائيلية وصلت إلى "حزب الله".. تقارير من تل أبيب تتحدّث عن الأمر
Lebanon 24
رسالة إسرائيلية وصلت إلى "حزب الله".. تقارير من تل أبيب تتحدّث عن الأمر
13:00 | 2026-02-23
23/02/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إجراء عاجل واحترازي عبر مطار بيروت.. ماذا فعلت السفارة الأميركية؟
Lebanon 24
إجراء عاجل واحترازي عبر مطار بيروت.. ماذا فعلت السفارة الأميركية؟
06:53 | 2026-02-23
23/02/2026 06:53:52
Lebanon 24
Lebanon 24
02:30 | 2026-02-24
الحكومة الإيرانية: نفضل الدبلوماسية على الحرب لكن مستعدون للخيارين
02:30 | 2026-02-24
الخارجية الصينية: نتابع عن كثب التطورات المتعلقة بإيران وندعو إلى حل الخلافات عبر الحوار
02:27 | 2026-02-24
فاينانشال تايمز: حتى مع وصول حاملة الطائرات جيرالد فورد فإن قدرة واشنطن على شن هجوم جوي مكثف ضد إيران قد لا تتجاوز 4 إلى 5 أيام
02:26 | 2026-02-24
المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية: التهديدات لبلادنا في أعلى مستوياتها لكننا نسعى لإبعاد خطر الحرب
02:26 | 2026-02-24
المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية: إيران تواصل مسار الدبلوماسية النشطة بالتوازي مع تعزيز الردع العسكري الحاسم وجميع أدوات الردع ستُستخدم لمنع أي خطأ في الحسابات
02:14 | 2026-02-24
وزير الخارجية الأوكراني: قادة مجموعة دول الشمال والبلطيق يصلون كييف في زيارة دعم مع الذكرى الرابعة للحرب
بعد عرض حلقتها التي تضمنت إساءة لها.. فنانة ستقاضي رامز جلال
Lebanon 24
بعد عرض حلقتها التي تضمنت إساءة لها.. فنانة ستقاضي رامز جلال
23:00 | 2026-02-21
24/02/2026 09:37:15
Lebanon 24
Lebanon 24
"اسناني اتكسرت مش مصدقة".. هذا ما حصل مع فنانة شهيرة في برنامج "رامز جلال" (فيديو)
Lebanon 24
"اسناني اتكسرت مش مصدقة".. هذا ما حصل مع فنانة شهيرة في برنامج "رامز جلال" (فيديو)
12:36 | 2026-02-21
24/02/2026 09:37:15
Lebanon 24
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
04:06 | 2026-02-21
24/02/2026 09:37:15
Lebanon 24
Lebanon 24
